Nuestras accionesSentencia pionera

Luis Pineda ya tuitea desde la cárcel durante 30 días que está condenado por difamar al portavoz de FACUA

Después de que el abogado de Rubén Sánchez solicitase una imputación por desobediencia grave a la autoridad y multas de 600 euros diarios hasta que cumpliese.

FACUA.org
España-02/06/2017
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Luis Pineda ha comenzado a cumplir desde la cárcel su primera condena por difamar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez. Se trata de una sentencia sobre derecho al honor en redes sociales pionera a nivel mundial debido a lo pecu

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