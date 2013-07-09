Madrid multa a Apple con 47.000 euros por anunciar que sus productos sólo tienen un año de garantía
"Es como si se hubiese sancionado a una frutería en lugar de a una de las principales multinacionales de productos electrónicos", lamenta el portavoz de FACUA. En Italia fue multada con 900.000 euros.
FACUA.org
España-09/07/2013
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La compañía envió de forma masiva correos electrónicos como éste a los usuarios.
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Comunidad de Madrid ha multado a Apple con 47.000 euros por hacer creer a sus clientes que el periodo de garantía de sus productos es de sólo un año para venderles una ampliación a través de un seguro