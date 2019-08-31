Magrudis empezó clandestinamente dos años antes de tener Registro Sanitario, durante la alcaldía de Zoido
El fabricante de los productos La Mechá declaró una cifra de negocios neta de casi 75.000 euros en el segundo semestre de 2013 y aumentó a 259.000 en 2014.
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Sevilla-31/08/2019
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Imagen: David Arjona/Efe.
El fabricante de los productos que han provocado el brote de listeriosis inició su actividad de forma clandestina en 2013, durante la alcaldía del exministro del Interior popular Juan Ignacio Zoido. Así, Magrudis se constituyó dos años