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Magrudis ocultó al Ayuntamiento y la Junta que sus variedades de chorizo y morcilla seguían en el mercado

El consistorio hispalense ha tenido conocimiento de los hechos a partir de la devolución de estos productos por parte de distribuidores.

FACUA.org
España-29/08/2019
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Este miércoles, el equipo de inspectores del Ayuntamiento hispalense ha detectado en la fábrica de Magrudis albaranes de devoluciones de productos cuya distribución había sido ocultada por parte de la empresa a las administraciones y por tanto no se habían inclu

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