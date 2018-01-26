Nuestras accionesEntrega de un manifiesto que analiza el deterioro del sistema sanitario

Marea Blanca en Sevilla protesta ante el SAS por el aumento de las listas de espera en la Sanidad pública

La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, ha desarrollado la acción dentro de la jornada estatal de lucha contra estas listas organizada por la Coordinadora Anti-Privatización.

FACUA.org
Sevilla-26/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla ha protestado por el aumento de las listas de espera en la Sanidad pública ante las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La acción se ha desarrollado dentro de la jornada estatal de lucha contra est

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos