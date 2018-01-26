Marea Blanca en Sevilla protesta ante el SAS por el aumento de las listas de espera en la Sanidad pública
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, ha desarrollado la acción dentro de la jornada estatal de lucha contra estas listas organizada por la Coordinadora Anti-Privatización.
FACUA.org
Sevilla-26/01/2018
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla ha protestado por el aumento de las listas de espera en la Sanidad pública ante las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La acción se ha desarrollado dentro de la jornada estatal de lucha contra est