Nuestras accionesPremios 15 de marzo

María Ángeles Sanz, Mario Soria y José Manuel de la Puente, distinguidos con la insignia de plata de FACUA Andalucía

La Federación entregará este viernes cuatro premios positivos y cinco negativos a empresas, instituciones públicas, medios de comunicación y organizaciones sociales.

FACUA.org
Andalucía-13/03/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA celebrará mañana en Sevilla la XIV edición de sus Premios 15 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

En el acto ser&aacu

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