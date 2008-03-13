María Ángeles Sanz, Mario Soria y José Manuel de la Puente, distinguidos con la insignia de plata de FACUA Andalucía
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Andalucía-13/03/2008
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