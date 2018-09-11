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María Luisa Carcedo, nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Su nombramiento ha trascendido minutos después de la dimisión de Carmen Montón por las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

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España-11/09/2018
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María Luisa Carcedo es la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La senadora asturiana era la alta comisionada para la Pobreza Infantil del Gobierno de Pedro Sánchez.

Su nombramiento ha trascendido minutos después de la

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