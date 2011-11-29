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@marianorajoy: "@facua, hay que respetar los tiempos para conocer la formación de gobierno. Gracias por su propuesta"

El equipo de Mariano Rajoy contesta en Twitter a FACUA tras su demanda de un Ministerio para la Protección de los Consumidores.

FACUA.org
España-29/11/2011
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«@facua, hay que respetar los tiempos para conocer la formación de gobierno. Gracias por su propuesta». Ésta es la respuesta que ha dado el equipo de Mariano Rajoy en Twitter (@marianorajoy) a la demanda de FACUA-Consumidores en Acción de la creación de un Ministerio para la Protecc

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