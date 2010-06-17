Más de 1.500 profesores universitarios de toda España han presentado un manifiesto frente a la crisis
Advierten que "las medidas que se están tomando ante la grave situación que estamos viviendo no son las adecuadas".
FACUA.org
España-17/06/2010
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Más de 1.500 profesores universitarios de toda España han presentado un manifiesto frente a la crisis.
Los firmantes advierten que «la interpretación que se hace de la crisis y las medidas que se están tomando ante la grave situación que estamos vivie