Más de 10.000 sevillanos acudieron a FACUA en 2015, un máximo histórico
La subida de tarifas de Movistar y el caso Volkswagen dispararon las denuncias de los consumidores. La asociación critica la pasividad de la Junta de Andalucía ante los fraudes.
FACUA.org
Sevilla-27/01/2016
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El número de sevillanos que acudieron a FACUA alcanzó en 2015 su máximo histórico. 10.684 consumidores visitaron la sede de FACUA Sevilla, en el número 8 de la calle Resolana, contactaron con su Teléfono del Consumidor, 954 376 112, o formularon sus consu