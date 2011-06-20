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Más de 1,3 millones de afectados por el ataque informático a Sega Corporation

Entre los datos al descubierto se encuentran nombres, contraseñas, fechas de nacimientos o correos electrónicos.

FACUA.org
Internacional-20/06/2011
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Más de 1,3 millones de usuarios se han visto afectados por el ataque informático realizado esta semana contra las bases de datos de la desarrolladora de juegos nipona Sega Corporation, según informaron fuentes de la compañía.

Entre los datos que han queda

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