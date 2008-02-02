Más de 21.000 inspecciones y 255 expedientes sancionadores en Cataluña durante los 2 años de Ley antitabaco
La venta de tabaco se reduce en Cataluña en 44 millones de paquetes en dos años.
FACUA.org
Cataluña-02/02/2008
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La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña ha realizado durante los dos años de aplicación de la ley antitabaco más de 21.000 inspeciones y ha abierto un total de 255 expedientes sancionadores, según explicó ayer el director general de Salud P&