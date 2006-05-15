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Más de 3.000 andaluces se han sumado ya a la Plataforma Nacional de FACUA para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa

FACUA se ha personado como acusación particular en los dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional.

FACUA.org
Andalucía-15/05/2006
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Más de 3.000 andaluces se han sumado ya a la Plataforma Nacional de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa.

Los afectados pueden unirse a la Plataforma a través de la página web FACU

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