Más de 3.000 andaluces se han sumado ya a la Plataforma Nacional de FACUA para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa
FACUA se ha personado como acusación particular en los dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional.
FACUA.org
Andalucía-15/05/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Más de 3.000 andaluces se han sumado ya a la Plataforma Nacional de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa.
Los afectados pueden unirse a la Plataforma a través de la página web FACU