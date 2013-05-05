Más de 900 detenidos en China por vender carne de rata como buey o cordero
El Ministerio de Sanidad chino advierte de casi 400 casos de carne inyectada con agua, falsos corderos y bueyes, carne de animales enfermos y otros productos cárnicos tóxicos y dañinos.
FACUA.org
Asia y Oceanía-05/05/2013
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El Gobierno chino ha detenido a más de 900 personas relacionadas con un nuevo escándalo en la seguridad alimentaria. Les acusan, entre otras cosas, de vender carne de rata o zorro como si se tratara de buey o cordero, con lo que han ganado más de un millón de euros.