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Más de la mitad de los toledanos tienen una valoración positiva sobre la labor de las asociaciones de consumidores

Es una de las conclusiones de la encuesta de la Fundación FACUA sobre el grado de conocimiento que los ciudadanos de Toledo tienen acerca de las organizaciones de consumidores.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-21/07/2011
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Más de la mitad de los toledanos valoran como buena o muy buena la labor desarrollada por las asociaciones de consumidores.

Esta es una de las conclusiones del estudio que la Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible ha realizado en la p

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