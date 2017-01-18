Meliá devuelve 1.341 euros a una socia de FACUA por no informar en su buffet de los platos para celiacos
Pese a que la afectada avisó al hotel de sus necesidades y las de su hija, al hospedarse se percataron de que la comida no detallaba los ingredientes. La cadena hotelera aceptó la reclamación de la asociación.
FACUA.org
España-18/01/2017
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