Mercados de abastos: qué información deben mostrarte como consumidor
FACUA Sevilla te explica todo lo que debes saber como usuario de estos centros comerciales de servicio público.
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Sevilla-13/07/2018
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¿Conoces qué información deben tener a la vista del usuario los puestos en los mercados de abastos? ¿Sabes qué horario de apertura deben cumplir? FACUA Sevilla te asesora en todas estas cuestiones para que sepas todo lo que debes encontrarte cuando compras en tu