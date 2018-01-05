Micromulta al Popular de 500.000 euros por el mal funcionamiento del servicio de atención al cliente
La CNMV ha sancionado a la entidad por una infracción grave de la Ley del Mercado de Valores.
FACUA.org / Europa Press
España-05/01/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una micromulta de 500.000 euros al Banco Popular por el mal funcionamiento del servicio de atención al cliente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 28 de febrero de 2014.
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