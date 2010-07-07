Midas y FACUA se unen para informar al conductor sobre sus derechos como usuario de talleres
Desarrollarán de manera conjunta diversas actuaciones informativas en beneficio de los intereses de los conductores.
FACUA.org
España-07/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción y Midas, cadena especialista en el mantenimiento integral del automóvil, han iniciado una campaña divulgativa para informar al conductor sobre sus derechos como usuario de talleres de reparación de vehículos y su libertad para elegi