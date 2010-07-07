Nuestras accionesY su libertad para elegir dónde realizar el mantenimiento del vehículo

Midas y FACUA se unen para informar al conductor sobre sus derechos como usuario de talleres

Desarrollarán de manera conjunta diversas actuaciones informativas en beneficio de los intereses de los conductores.

FACUA.org
España-07/07/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción y Midas, cadena especialista en el mantenimiento integral del automóvil, han iniciado una campaña divulgativa para informar al conductor sobre sus derechos como usuario de talleres de reparación de vehículos y su libertad para elegi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos