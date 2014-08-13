Miles de usuarios reciben correos fraudulentos que se hacen pasar por el Banco Santander
El objetivo es robar los datos bancarios de los afectados y tener acceso a sus cuentas, según la Oficina de Seguridad del Internauta.
FACUA.org
España-13/08/2014
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La Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación SA sociedad anónima estatal adscrita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información denuncia una nueva oleada de correos fraudul