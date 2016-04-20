Mitsubishi admite que falseó los datos de más de 600.000 coches, pero ninguno en España
El fabricante japonés ha reconocido que modificó los resultados de consumo de combustible de más de 600.000 vehículos, pero asegura que los que han sido comercializados en este país no están afectados.
Europa Press
Todos-20/04/2016
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El fabricante japonés de automóviles Mitsubishi ha admitido que modificó los resultados de consumos de combustible de más de 600.000 vehículos, lo que ha provocado un desplome del 15% de su cotización en Bolsa.