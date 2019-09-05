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Moncloa comunica a FACUA la "imposibilidad" de que Pedro Sánchez reciba a dirigentes de la organización

La semana pasada, el presidente en funciones se reunió con otras tres asociaciones de consumidores. El PSOE atribuyó a un "error humano" que no se convocara a FACUA.

FACUA.org
España-05/09/2019
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Moncloa ha comunicado a FACUA la «imposibilidad» de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reciba a los dirigentes de la organización. La respuesta a la petición de reunión para tratar la alerta alimentaria por listeriosis

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