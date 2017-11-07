Móviles a 1 euro: FACUA denuncia el caos en la web de Honor tras las quejas de multitud de usuarios
La asociación lamenta la irresponsabilidad de la compañía al contar con un sistema de venta online incapaz de asumir la elevada demanda y aconseja reclamar a quienes hubieren iniciado los procesos de compra.
FACUA.org
España-07/11/2017
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La web de 'honor.es' se ha colapsado durante todo el día ante el enorme tráfico registrado en la página.
FACUA-Consumidores en Acción denuncia el caótico funcionamiento de la página web de la marca Honor tras anunciar que durante este lunes 7 de noviembre pondría a la venta 200 móviles a 1 euro entre las 10 y las 20 horas, a razón de 20 terminales por