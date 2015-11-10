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Movistar amenaza a FACUA con una querella si vuelve a mencionar su nombre #MordazaMovistar

Responde así al llamamiento de la asociación a los cerca de 4 millones de afectados por la subida de Movistar Fusión para que se personen en su demanda, admitida a trámite por el Juzgado Mercantil 8 de Madrid.

FACUA.org
España-10/11/2015
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Movistar ha amenazado a FACUA-Consumidores en Acción con interponerle una querella si vuelve a mencionar su nombre. La multinacional responde así al llamamiento de la asociación a los cerca de 4 millones de afectados por la subida de Movistar Fusión para que se persone

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