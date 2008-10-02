Nuestras acciones

Movistar anula 6.400 euros facturados a un socio de FACUA por conexiones a Internet desde Portugal

La asociación basó su reclamación en que la compañía no informó al usuario de que el acceso a la Red desde el extranjero no estaba incluido en su tarifa plana.

FACUA.org
España-02/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Movistar anule 6.401,43 euros facturados a un usuario por conexiones a Internet realizadas desde Portugal.

La asociación basó su reclamación en que la compañía no informó al usuario de que el acce

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos