Movistar anula 6.400 euros facturados a un socio de FACUA por conexiones a Internet desde Portugal
La asociación basó su reclamación en que la compañía no informó al usuario de que el acceso a la Red desde el extranjero no estaba incluido en su tarifa plana.
FACUA.org
España-02/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Movistar anule 6.401,43 euros facturados a un usuario por conexiones a Internet realizadas desde Portugal.
La asociación basó su reclamación en que la compañía no informó al usuario de que el acce