Movistar anuncia una subida del 20% en un producto cuya publicidad garantizaba 1 céntimo por minuto "para siempre"
FACUA demanda a la compañía que rectifique y recuerda a Vodafone y Orange que también tienen ofertas similares.
FACUA.org
España-26/01/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha demandado a Movistar que rectifique la subida del 20% anunciada para la tarifa del producto Mi Favorito, ya que los compromisos publicitarios y contractuales con los que lo lanzó y mantiene en el mercado aseguran que ser&aacu