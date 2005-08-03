Movistar aplicará un nuevo redondeo a partir de septiembre que encarecerá las llamadas hasta 0,22 euros
FACUA advierte que al cobrar al alza en fracciones de treinta segundos tras el primer minuto, una llamada de 61 segundos pasará a ser hasta un 38% más cara. Denuncia la permisividad del Gobierno ante los redondeos ilegales de las compañías de telefonía móvil.
FACUA.org
España-03/08/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Movistar aplicará un nuevo redondeo a partir de septiembre que encarecerá las llamadas hasta 0,22 euros más IVA. Además de cobrar el primer minuto completo independientemente de la duració