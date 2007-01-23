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Movistar aprovecha la eliminación del redondeo para aplicar una descomunal subida tarifaria a partir de marzo

FACUA denuncia que el incremento permitirá a la compañía ingresar cantidades incluso por encima de las que le generaban los redondeos.

FACUA.org
España-23/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Movistar aprovechará la eliminación de los redondeos al alza para aplicar una descomunal subida tarifaria que le permitirá ingresar cantidades incluso por encima de las que le generaban los redondeos.<

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