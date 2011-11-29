Movistar devuelve a un socio de FACUA Córdoba 1.812 euros facturados por un servicio de SMS Premium que nunca contrató
En ningún momento la compañía de telecomunicaciones le remitió las facturas correspondientes.
FACUA.org
Córdoba-29/11/2011
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Movistar ha devuelto 1.812,92 euros a un socio de FACUA Córdoba facturados por un servicio de mensajería Premium que nunca contrató. La compañía incumplió de forma reiterada las obligaciones generales y responsabilidades para la prestación de s