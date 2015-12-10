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Multa a Chrysler en EE UU por ocultar información sobre potenciales defectos en sus vehículos

El supervisor de la seguridad vial en EE UU indica que el grupo automovilístico no aportó suficientes datos durante varios años, por lo que tendrá que pagar casi 64 millones de euros de sanción.

Europa Press
Internacional-10/12/2015
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La Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico por Carretera de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas inglés) ha impuesto una multa de 70 millones de dólares (casi 64 millones de euros) al consorcio Fiat Chrysler Automobile por ocultar información sobre p

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