Multa a la firma de moda Guess por cobrar entre un 5% y un 10% más a los consumidores de Europa del Este
La CE la sanciona con 40 millones por prácticas desleales para impedir a minoristas hacer campañas de publicidad en Internet e imponerles un bloqueo geográfico para que no pudieran vender los productos de la marca a sus clientes en otros Estados miembros.
Europa Press
Internacional-18/12/2018
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La Comisión Europea ha multado a la firma de moda Guess por cobrar entre un 5% y un 10% más a los consumidores que viven en Europa del Este.
La sanción de Bruselas de 40 millones de euros a esta compañía se de