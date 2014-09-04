Multa a Mediaset, Atresmedia y NET TV por incumplir tiempos máximos de publicidad y horarios protegidos
La CNMC sanciona a los tres grupos audiovisuales por valor de 170.400, 203.500 y 13.002 euros respectivamente.
FACUA.org
España-04/09/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Mediaset con 170.400 euros; a Atresmedia, con 203.500 euros; y a NET TV, grupo al que pertenece el canal de televisión Intereconomía, con 13.002 euros por incumplir diversos artículos de la Ley d