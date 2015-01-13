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Multa a Mediaset por emitir en Cuatro una película para mayores de doce años en horario infantil

La CNMC impone una sanción de 112.100 euros a la empresa por considerarla responsable de una infracción administrativa de carácter grave.

FACUA.org
España-13/01/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Mediaset una multa de 112.100 euros por la emisión de imágenes de contenido sexual explícito y contenidos relacionados con relaciones sexuales por interés económico, en la pel&iacu

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