Multa a Mediaset por emitir en Cuatro una película para mayores de doce años en horario infantil
La CNMC impone una sanción de 112.100 euros a la empresa por considerarla responsable de una infracción administrativa de carácter grave.
FACUA.org
España-13/01/2015
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