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Multa a seis fabricantes de equipos contra incendios de 2,13 millones por pactar precios

La CNMC considera que Extintores Faex SL, Fire Fox SL, Gruinsa Grupo de incendios SA, Macoin Extinción SL, Tecnoenvases SA y Todoextintor SL se repartieron el mercado entre 2010 y 2012.

FACUA.org
España-08/07/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 2,13 millones de euros a seis empresas que operan en el mercado de los equipos contra incendios (Extintores Faex SL, Fire Fox SL, Gruinsa Grupo de incendios SA, Macoin Extinción SL, Tecnoenvases SA y Todo

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