Multa de 1.700 millones a seis bancos por manipular el euríbor, el líbor y el tíbor
Los sancionados son Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Général, JPMorgan, Citigroup y RPMartin.
FACUA.org
España-04/12/2013
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una serie de multas por un ototal de 1.700 millones de euros a seis grandes bancos internacionales y europeos por participar en un acuerdo ilegal para manipular tipos de interés de referencia como el euríbor.
Los bancos sancionados son Deutsch