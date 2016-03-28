Multa de 100.000 euros a Google en Francia por no aplicar correctamente el derecho al olvido
La Comisión Nacional de Informática y Libertades de este país considera que los datos deberían haber sido retirados en todo el mundo, y no solamente del buscador francés.
FACUA.org / Agencias
Europa-28/03/2016
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La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL), con competencias sobre protección de datos en este país, ha impuesto una multa de 100.000 euros al buscador de internet de Google por no aplicar correctamente el derecho al olvido. En concreto, el orga