Multa de 100.000 euros a RTVE por emitir publicidad en dos partidos de fútbol de la selección española
La CNMC ha comunicado que las infracciones se produjeron en los enfrentamientos contra Noruega y Malta de la fase clasificatoria de la Copa de la UEFA.
Europa Press
España-23/12/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Radiotelevisión Española (RTVE) con 100.000 euros por emitir publicidad en dos partidos de fútbol de la selección española.
Así lo ha dado a conocer el organismo estat