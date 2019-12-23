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Multa de 100.000 euros a RTVE por emitir publicidad en dos partidos de fútbol de la selección española

La CNMC ha comunicado que las infracciones se produjeron en los enfrentamientos contra Noruega y Malta de la fase clasificatoria de la Copa de la UEFA.

Europa Press
España-23/12/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Radiotelevisión Española (RTVE) con 100.000 euros por emitir publicidad en dos partidos de fútbol de la selección española.

Así lo ha dado a conocer el organismo estat

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