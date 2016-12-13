Multa de 120.000 euros a Iberia, Iberia Express, Air Europa y Air Berlin por cláusulas 'no show'
Las compañías cancelaban las vueltas de los pasajeros que adquirían billete de ida y vuelta y no usaban el primer vuelo.
FACUA.org / Europa Press
Baleares-13/12/2016
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La Direcció General de Consum en Islas Baleares ha sancionado con cerca de 120.000 euros a cuatro compañías aéreas por aplicar cláusulas de no presentación no show, por las que a aquel pasajero que ha comprado un billete de dos o más traye