Más noticiasLa Direcció General de Consum de Baleares

Multa de 120.000 euros a Iberia, Iberia Express, Air Europa y Air Berlin por cláusulas 'no show'

Las compañías cancelaban las vueltas de los pasajeros que adquirían billete de ida y vuelta y no usaban el primer vuelo.

FACUA.org / Europa Press
Baleares-13/12/2016
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La Direcció General de Consum en Islas Baleares ha sancionado con cerca de 120.000 euros a cuatro compañías aéreas por aplicar cláusulas de no presentación no show, por las que a aquel pasajero que ha comprado un billete de dos o más traye

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