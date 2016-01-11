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Multa de 1,5 millones de euros a Liberbank y a sus cajas fundadoras por infracciones sobre preferentes

La CNMV señala que no fijaron medidas destinadas a detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por la intermediación de operaciones sobre preferentes y obligaciones subordinadas.

Europa Press
España-11/01/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Liberbank y a sus cajas de ahorros fundadoras (Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura) con 1,55 millones de euros por infracciones «muy graves» en relación a operaciones sobre participaciones preferente

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