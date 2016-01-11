Multa de 1,5 millones de euros a Liberbank y a sus cajas fundadoras por infracciones sobre preferentes
La CNMV señala que no fijaron medidas destinadas a detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por la intermediación de operaciones sobre preferentes y obligaciones subordinadas.
Europa Press
España-11/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La CNMV impone estas multas, declaradas firmes en vía administrativa, por la comisión de cada una de estas entidades de una infracción
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Liberbank y a sus cajas de ahorros fundadoras (Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura) con 1,55 millones de euros por infracciones «muy graves» en relación a operaciones sobre participaciones preferente