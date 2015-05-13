Multa de 158 millones de dólares a las telefónicas Verizon y Sprint en EE UU por cobros no autorizados
La Comisión Federal de Comunicaciones penaliza a las compañías por cargar a sus clientes suscripciones a servicios de mensajes 'premium' sin que fueran solicitados.
FACUA.org
Internacional-13/05/2015
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE UU ha impuesto una multa de 158 millones de euros a las los mayores compañías de telefonía del país Verizon Wireless (90 millones de dólares) y Sprint Corporation (68 millones) por cobrar a sus clientes su