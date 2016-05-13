Multa de 1,7 millones de euros a Bodegas José Estévez por participar en un cártel de vinos finos de Jerez
Competencia ha resuelto que la empresa participó en el reparto de cuotas de exportación y pactó precios, repartió clientes e intercambió información para subir precios.
FACUA.org
España-13/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Competencia ha resuelto que Bodegas José Estévez participó en un cártel para repartirse mercado y fijar precios de venta en el exterior con otras empresas. | Imagen: grupoestevez.es.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 1,7 millones de euros a la empresa Bodegas José Estévez por participar en un cártel de vinos finos de Jerez. En concreto, la CNMC considera probado que estas bodegas particip