Más noticiasLas empresas implicadas controlan el 90% de las exportaciones

Multa de 1,7 millones de euros a Bodegas José Estévez por participar en un cártel de vinos finos de Jerez

Competencia ha resuelto que la empresa participó en el reparto de cuotas de exportación y pactó precios, repartió clientes e intercambió información para subir precios.

FACUA.org
España-13/05/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 1,7 millones de euros a la empresa Bodegas José Estévez por participar en un cártel de vinos finos de Jerez. En concreto, la CNMC considera probado que estas bodegas particip

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