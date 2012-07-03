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Multa de 2.400 millones a GSK por promocionar antidepresivos entre menores en EEUU

La farmacéutica británica GlaxoSmithKline reconoce que también ocultó información sobre las garantías del medicamento Avandia, empleado en casos de de diabetes.

FACUA.org
América-03/07/2012
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La compañía farmacéutica británica GlaxoSmithKline pagará una multa de 3.000 millones de dólares (unos 2.380 millones de euros) por promocionar de manera ilegal los antidepresivos Paxil y Wellbutrin en «el mayor fraude sanitario de la historia»</

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