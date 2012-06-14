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Multa de 20.000 euros a Audiotex Telelínea usar tarificación adicional sin autorización

La compañía prestaba servicios como los de tarot o para adultos en lugar de consulta telefónica sobre números de abonados, que es para lo que estaba autorizada.

FACUA.org
España-14/06/2012
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto una multa de 20.000 euros a la compañía Servicios de Información de Audiotex Telelínea por prestar servicios de tarificación adicional sin estar autorizada para hacerlo.

En concreto, e

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