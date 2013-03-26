Multa de 200.000 euros a profesionales de la tasación por elaborar un listado de tarifas mínimas
La Comisión Nacional de la Competencia considera que el objetivo era orientar los precios de la prestación, algo que puede provocar el falseamiento de la competencia en este mercado.
FACUA.org
España-26/03/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 200.000 euros a la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa) por elaborar un listado de tarifas mínimas y un baremo de honorarios orientativos mínimos.
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