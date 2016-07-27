Multa de 222.000 euros a nueve operadores de números 118 por un uso irregular de la numeración
Algunas de las compañías sancionadas por Competencia desviaban las llamadas a servicios de tarificación adicional, tales como tarot y números eróticos.
FACUA.org
Espa�ña-27/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 222.000 euros a nueve empresas titulares de números 118, por haber utilizado esta numeración para servicios distintos a los de información telefónica sobre númer