Multa de 31.500 euros para Shell por un vertido en el mar del Norte
El incidente ocurrió en agosto de 2011 en el campo petrolífero de Gannet, frente a la costa de la ciudad escocesa de Aberdeen, donde se vertieron unos 1.300 barriles de crudo.
FACUA.org / Agencias
Europa-25/11/2015
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El vertido está considerado el más importante de la zona en diez años.
La petrolera anglo-holandesa Shell informó este martes de que ha sido multada con 22.500 libras (31.500 euros) por un vertido en el mar del Norte ocurrido en agosto de 2011, considerado el más importante en la región en diez años.
El incidente ocurrió en