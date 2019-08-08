Más noticiasDos infracciones del artículo 18.2 de la LGCA

Multa de 377.000 euros a Mediaset por emisión de publicidad encubierta en 'Sálvame' y 'La Que Se Avecina'

La CNMC sanciona al grupo de comunicación por vulnerar la LGCA en una emisión en enero del programa de la tarde de Telecinco con 180.466 euros y la emisión de un capítulo de la serie en FDF con 196.038 euros.

FACUA.org
España-08/08/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Mediaset España Comunicación, S.A. con 376.504 euros por dos infracciones del artículo 18.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA).

La CNMC considera que Medias

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