Multa de 653.456 euros a Mediaset por publicitar bebidas alcohólicas en horario protegido
La CNMC detectó las infracciones, de carácter grave y cometidas en Telecinco, FDF, Cuatro, Divinity y Energy, entre julio y agosto de 2015.
FACUA.org
España-12/04/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 653.456 euros a Mediaset por emitir publicidad de bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados fuera de la franja horaria comprendida entre las 20:30 y las 06:00 del día siguiente,