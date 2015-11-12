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Multa de 800.000 euros para Mediaset y Atresmedia por incumplir legislación sobre contenidos publicitarios

Competencia les sanciona "por emitir mensajes publicitarios sin respetar la integridad de los programas en los que se insertan, ni de las unidades que los conforman".

FACUA.org
España-12/11/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado imponer una sanción de 300.000 euros a Mediaset y otra por la misma cantidad a Atresmedia, «por emitir mensajes publicitarios sin respetar la integridad de los programas </

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