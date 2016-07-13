Más noticiasLa empresa anuncia que recurrirá la sanción

Multa de cerca de 89.000 euros a Iberia en Colombia por publicidad engañosa

La aerolínea anunciaba la ruta Medellín-Madrid como vuelo directo, pero tiene escala en Cali.

FACUA.org / Agencias
Internacional-13/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) de Colombia, organismo dependiente del Ministerio de Transporte, ha impuesto una multa de 290 millones de pesos colombianos (alrededor de 88.604.100 euros) a Iberia por publicidad engañosa. La aerolínea anunciaba la ruta Medell&iac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos