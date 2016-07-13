Multa de cerca de 89.000 euros a Iberia en Colombia por publicidad engañosa
La aerolínea anunciaba la ruta Medellín-Madrid como vuelo directo, pero tiene escala en Cali.
FACUA.org / Agencias
Internacional-13/07/2016
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Aerocivil considera que la publicidad de Iberia en Colombia inducía a error y carecía de una información veraz. | Imagen: flickr.com/jmiguel (CC BY-NC 2.0).
La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) de Colombia, organismo dependiente del Ministerio de Transporte, ha impuesto una multa de 290 millones de pesos colombianos (alrededor de 88.604.100 euros) a Iberia por publicidad engañosa. La aerolínea anunciaba la ruta Medell&iac